Hoeneß: Der Grund für die Verlängerung

Sebastian Hoeneß will sich mittel- bis langfristig mit dem VfB Stuttgart in der Spitzengruppe der Bundesliga festsetzen. Im ‚kicker‘ sagt der Trainer der Schwaben zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich hier wohl und habe das Gefühl, hier richtig was erreichen zu können.“ Dafür sei es allerdings notwendig, anders als etwa noch im vergangenen Sommer, nicht allzu viele Leistungsträger abzugeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Fakt ist, dass wir bis zum heutigen Tag in den Transferperioden ein Stück weit akzeptieren mussten, Leistungsträger abzugeben“, so Hoeneß, der aber hofft, dass das künftig nicht mehr der Fall ist. Stattdessen soll der Kader an Qualität gewinnen. „Der VfB steht nun deutlich besser da als noch vor einigen Jahren. Wenn man den Anspruch hat – und den sollten wir alle haben – mittelfristig mit der realistischen Erwartung in eine Saison zu gehen, um die Top-6-Plätze zu spielen, muss das einhergehen mit entsprechenden Kader-Verstärkungen.“ Hoeneß hat in Stuttgart einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, aktuell befindet sich der VfB auf Rang elf.