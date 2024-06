BVB: Anton mit Gehalt auf Schlotterbeck-Niveau

Waldemar Anton wird nach übereinstimmenden Medienberichten vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund wechseln. Viele Eckdaten des Transfers sind mittlerweile bekannt, nun möchte ‚Sky‘ auch das neue Gehalt des Innenverteidigers herausgefunden haben. Demzufolge erhält der 27-Jährige bei den Borussen künftig sechs Millionen Euro pro Jahr. Damit befindet sich Anton dem Bezahlsender zufolge in derselben Gehaltsklasse wie beispielsweise Nico Schlotterbeck, Niclas Füllkrug und Karim Adeyemi.

Dortmund wird die in Antons Vertrag ausgehandelte Ausstiegsklausel über 22,5 Millionen Euro ziehen. Der Defensivspieler wird in Dortmund einen Kontrakt bis 2028 erhalten. Aktuell weilt Anton noch mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM. Der obligatorische Medizincheck soll erst im Anschluss an das Turnier stattfinden.