Juventus: Di María auf dem Sprung?

Ángel Di María und Juventus Turin werden im Sommer womöglich getrennte Wege gehen. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, sind die Gespräche über eine Vertragsverlängerung des Offensivspielers gescheitert. Der Kontrakt des 35-Jährigen läuft im Sommer aus, somit wäre der Linksfuß ablösefrei zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Situation bei Juventus ist angespannt. Der drohende Punktabzug sorgt dafür, dass die Alte Dame in der kommenden Saison unter Umständen nicht in der Champions League vertreten sein wird. Dem Bericht zufolge sind die geringeren Einnahmen die Ursache, dass der italienische Rekordmeister Di Marías Gehalt nicht mehr bezahlen möchte. Zudem sei Juve mit den Leistungen des argentinischen Weltmeisters nicht zufrieden, in der laufenden Serie A-Saison stehen acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Vorlagen) auf dem Konto des Flügelspielers.

Lese-Tipp

80-Millionen-Angebot für Vlahovic: Welche Rolle spielt Bayern?