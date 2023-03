Havertz schießt Dortmund raus | Schwache Noten für den BVB

Vor 40.000 Zuschauern an der Stamford Bridge musste der BVB ganz früh die Verletzung des zuletzt so formstarken Julian Brandt verkraften, der schon nach fünf Minuten ausgewechselt werden musste. Der Schock saß merklich tief, hatte der BVB doch zunächst große Probleme, sich aus dem Londoner Pressing zu befreien. Besser wurde es erst rund um die Freistoßchance von Marco Reus (37.), die Kepa glänzend parierte. Mit einem Pfostenschuss (38.) leitete der herausragende Kai Havertz dann die nächste Chelsea-Drangphase ein, die kurz vor der Pause in der der verdienten Führung durch Sterling mündete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der zweite Durchgang begann denkbar ungünstig für den BVB. Havertz traf per wiederholtem Handelfmeter zum 2:0 (53.). Anschließend übernahm Dortmund mehr Verantwortung für das Spiel und hatte durch Jude Bellingham schnell eine Großchance (58.). Chelsea verteidigte nun tief, blieb aber gefährlich im Umschalten. Die Schlussoffensive brachte keine zwingende Chance mehr für den BVB, sodass Schwarz-Gelb verdient ausscheidet und sich nun auf das Titelrennen in der Bundesliga und im DFB-Pokal konzentrieren muss.

Lese-Tipp

BVB-Ende im Sommer: Zehn Optionen für Dahoud

Torfolge

1:0 Sterling (44.): Havertz und Kovacic wurschteln sich auf links gegen zahlreiche Dortmunder durch. Durch ein wenig Zufall ist Chilwell frei, der den Ball flach in den Strafraum bringt. Dort trifft Sterling das Spielgerät nicht richtig, wackelt dann aber doch Reus aus und schweißt zentral ins Tor ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

2:0 Havertz (53./Elfmeter): Wolf bekommt eine Flanke an die Hand, nach VAR-Eingriff gibt es Elfmeter für Chelsea. Havertz setzt den Ball an den Pfosten, doch da der klärende Özcan zu früh eingelaufen war, wird der Strafstoß wiederholt. Im zweiten Anlauf trifft Havertz dann zum 2:0.

Die Noten für den BVB

Ab sofort orientiert sich FT bei der Vergabe von Noten am international üblichen Schema und bewertet die Spieler auf einer Skala von 1 bis 10.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eingewechselt:

5‘ Reyna (4,3) für Brandt

64‘ Bynoe-Gittens (3,4) für Özcan