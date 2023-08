M’gladbach: Wird Fraulo verliehen?

Oscar Fraulo könnte Borussia Mönchengladbach noch in dieser Transferperiode verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, spielen die Fohlen mit dem Gedanken, den 19-jährigen Dänen zu verliehen. Bei der Borussia ist die sportliche Perspektive für den jungen Mittelfeldspieler überschaubar. Schon in der vergangenen Spielzeit durfte Fraulo nur magere sechs Minuten in der Bundesliga ran.

Mit Julian Weigl (27), Florian Neuhaus (26), Manu Koné (22) und Christoph Kramer (32) ist die Konkurrenz in der Mittelfeldzentrale nach wie vor groß. Fraulo war im Sommer 2022 für zwei Millionen Euro vom FC Midtjylland nach Mönchengladbach gewechselt. Den Großteil der Saison verbrachte der Youngster allerdings beim Regionalliga-Team der Fohlen. In der Regionalliga West kam Fraulo 17 Mal zum Einsatz und war an drei Treffern direkt beteiligt.