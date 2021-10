Mbappé: Leonardo reagiert auf Pérez' Ansage

Leonardo stoßen die Aussagen von Real Madrids Präsident Florentino Pérez bezüglich eines möglichen Transfers von Kylian Mbappé sauer auf: „Diese Aussagen sind eine Fortsetzung des mangelnden Respekts gegenüber PSG und vor allem gegenüber Kylian. In derselben Woche sprechen ein Spieler von Real Madrid (Anm. d. Red., Karim Benzema) dann der Trainer von Real Madrid (Anm. d. Red., Carlo Ancelotti) und jetzt der Präsident über Kylian, als wäre er bereits einer der ihren“, so der Sportdirektor von Paris St. Germain gegenüber der ‚L'Équipe‘.

Auch der Rückzieher von Pérez, der betonte, seine Aussagen seien falsch interpretiert worden, stimmt Leonardo nicht milde: „Ich wiederhole: Das ist ein Mangel an Respekt, den wir nicht tolerieren können. Das geht nun schon seit zwei Jahren so. Die Transferperiode ist vorbei. Real muss aufhören, sich mitten in der Saison so zu verhalten. Kylian ist ein Spieler von Paris und der Verein möchte, dass diese Beziehung Bestand hat.“