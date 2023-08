Fast fix: Neuer Innenverteidiger für Barça

Der FC Barcelona sichert sich offenbar einen talentierten Innenverteidiger. Laut ‚The Athletic‘ stehen die Katalanen vor der Verpflichtung von Mamadou Fall (20) vom Los Angeles FC. Der senegalesische Innenverteidiger soll sich Barça zunächst per Leihe anschließen. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von 6,5 Millionen Euro inklusive Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fall ist in Spanien kein Unbekannter. Die vergangene Spielzeit hat der Youngster auf Leihbasis beim FC Villarreal verbracht, kam dort aber vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Zweimal durfte der Rechtsfuß bei den Profis ran. In Barcelona, so lässt sich vermuten, dürfte es Fall zunächst ähnlich gehen.

Lese-Tipp

Barça: Planänderung bei Cancelo

Es wäre nicht das erste Mal, dass der amtierende La Liga-Meister in der MLS zuschlägt. Im vergangenen Winter holte man Rechtsverteidiger Julián Araujo vom Stadtrivalen LA Galaxy. Der Mexikaner läuft aktuell leihweise für UD Las Palmas auf.