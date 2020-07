Liverpool: Saisonaus für Henderson

Der FC Liverpool muss für den Rest der Saison auf seinen Kapitän verzichten. Wie Trainer Jürgen Klopp auf einer Pressekonferenz verkündete, wird Jordan Henderson in dieser Saison nicht mehr für den englischen Meister auflaufen können. Der 30-Jährige hatte sich beim 3:1-Auswärtssieg über Brighton & Hove Albion am Knie verletzt.

Henderson war auch in dieser Saison wieder ein Schlüsselspieler für die Reds. In 40 Pflichtspielen stand der Mittelfeldakteur auf dem Platz, traf dabei viermal und legte fünf Tore auf.

