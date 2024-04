Kvaratskhelia: „Wenn ich gehen müsste…“

Khvicha Kvaratskhelia (23) sinniert über seine Zeit bei der SSC Neapel. „Ein Teil von Napoli zu sein, ist wunderbar. Wenn ich gehen müsste, würde ich so viele Dinge vermissen. Ich vermisse mein Zuhause jeden Tag, aber jetzt fühle ich, dass mein Zuhause in Italien ist und vor allem in dieser Stadt, in der man für den Fußball lebt. […] Jetzt fühle ich, dass mein Zuhause in Italien ist“, so der georgische Angreifer in einem Video auf dem offiziellen Kanal der Serie A.

In der vergangenen Saison konnte Kvaratskhelia mit Napoli die erste Meisterschaft seit 33 Jahren klarmachen. Der Rechtsfuß resümiert: „Der Scudetto war etwas Verrücktes, es war der schönste Tag meines Lebens. Die Art und Weise, wie die Fans mich behandeln, wie die Fans mich lieben, das ist großartig.“ Doch in der aktuellen Spielzeit läuft es für den Serie A-Klub nicht nach Plan. Napoli rangiert nur auf dem siebten Platz, die Qualifikation für den Europapokal ist in Gefahr. Auch deshalb kursieren Abschiedsgerüchte um den angeblich 150 Millionen Euro teuren Kvaratskhelia.