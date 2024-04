Napoli: 150-Millionen-Klausel für Kvaratskhelia?

Die SSC Neapel möchte Khvicha Kvaratskhelia langfristig an den Verein binden. Wie ‚Il Mattino‘ berichtet, soll der Georgier bei den Süditalienern einen Vertrag mit aufgebesserten Bezügen bis 2028 erhalten. Geplant sei, dass der neue Kontrakt mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro ausgestattet wird.

Kvaratskhelia ist bei Neapel auf Linksaußen gesetzt und war in der vergangenen Saison einer der Hauptgaranten für den ersten Scudetto nach über 30 Jahren. In der aktuellen Spielzeit kann der Techniker nicht ganz an die Leistungen des Vorjahres anknüpfen. In 39 Pflichtspielen erzielte der 23-Jährige aber immerhin zehn Treffer und bereitete sieben weitere vor.