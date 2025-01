Radja Nainggolan wagt mit 36 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung und wechselt in die zweite belgische Liga zu Lokeren-Temse. Bis zum Sommer hatte der Mittelfeldspieler, der auf 367 Spiele in der Serie A zurückblicken kann, in Indonesien gespielt.

