Knallhart: FIFA streicht drei Länder für WM 2026

Neben Russland dürfen auch Pakistan und der Kongo nicht an der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA teilnehmen. Wie die FIFA bekanntgibt, werden die drei Teams offiziell von der Endrunde ausgeschlossen. Die Sperre der russischen Föderation aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine ist bereits länger bekannt und gilt zudem auch seit 2022 für alle anderen FIFA- und UEFA-Wettbewerbe. Der Kongo wird ausgeschlossen, da im Land ein Machtkampf zwischen dem Sportministerium und dem Fußballverband (FECOFOOT) herrscht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dies ist laut FIFA-Regeln nicht erlaubt: „FECOFOOT wurde mit sofortiger Wirkung suspendiert, da sich Dritte in besonders schwerwiegender Weise in die Angelegenheiten des Verbandes eingemischt haben, was einen klaren Verstoß gegen die Verpflichtungen von FECOFOOT gemäß den Fifa-Statuten darstellt.“ Der pakistanische Verband (PFF) wurde vom Weltverband bereits vor geraumer Zeit zu einer Satzungsänderung aufgefordert, die faire und demokratische Wahlen ermöglichen soll. Da dies bisher nicht geschehen ist, bleibt auch der PFF ausgeschlossen, bis „der PFF-Kongress die von der Fifa vorgelegte Version der PFF-Statuten genehmigt“. Beide Verbände trifft die Sperre jedoch nicht sehr hart, da sie ohnehin jeweils auf dem letzten Platz ihrer Qualifikationsgruppe liegen.