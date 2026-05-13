Höfler geht am Höhepunkt

Nicolas Höfler wird im Finale der Europa League gegen Aston Villa in Istanbul am kommenden Mittwoch (21 Uhr) ein letztes Mal Teil der Profimannschaft des SC Freiburg sein. Auf der Vereinswebsite verkündet der 36-jährige Sechser, dass ihm entgegen seiner eigenen Vorstellung kein neuer Lizenzspielervertrag vorgelegt wurde.

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Dennoch bleibt Höfler dem Klub erhalten, die neue Rolle soll in den kommenden Wochen mitgeteilt werden. Für den spielintelligenten Rechtsfuß stehen bislang 381 Spiele für den SCF zu Buche. In der laufenden Saison kommt er nur noch selten zum Zug – spielte jedoch im Europacup-Halbfinalrückspiel gegen den SC Braga (3:1) 90 Minuten durch.