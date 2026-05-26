Kostet der Wolfsburg-Abstieg einen sicheren Transfer?

Der Abstieg des VfL Wolfsburg bringt offenbar einen bereits beschlossenen Transferdeal ins Wanken. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich die Wölfe zwar mit Alessio Besio über einen Langzeitvertrag einig geworden, der Wechsel des Torjägers war allerdings „zu 100 Prozent für den Fall des Bundesliga-Klassenerhalts geplant“.

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Nicht unwahrscheinlich, dass sich der 22-Jährige, der aktuell beim SC Freiburg unter Vertrag steht und in der gerade beendeten Saison an den SC Verl verliehen war, jetzt umorientiert. Zwei andere Klubs lauern laut dem Bezahlsender darauf, den Deal zu hijacken. Der Schweizer absolvierte 36 Pflichtspiele für die Verler, in denen er 18 Treffer erzielte und zwölf weitere vorbereitete.