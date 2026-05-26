Menü Suche
Kommentar
3. Liga

Kostet der Wolfsburg-Abstieg einen sicheren Transfer?

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Alessio Besio im Trikot des SC Verl @Maxppp

Der Abstieg des VfL Wolfsburg bringt offenbar einen bereits beschlossenen Transferdeal ins Wanken. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind sich die Wölfe zwar mit Alessio Besio über einen Langzeitvertrag einig geworden, der Wechsel des Torjägers war allerdings „zu 100 Prozent für den Fall des Bundesliga-Klassenerhalts geplant“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nicht unwahrscheinlich, dass sich der 22-Jährige, der aktuell beim SC Freiburg unter Vertrag steht und in der gerade beendeten Saison an den SC Verl verliehen war, jetzt umorientiert. Zwei andere Klubs lauern laut dem Bezahlsender darauf, den Deal zu hijacken. Der Schweizer absolvierte 36 Pflichtspiele für die Verler, in denen er 18 Treffer erzielte und zwölf weitere vorbereitete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

3. Liga
Bundesliga
2. Bundesliga
Freiburg
Verl
Wolfsburg
Alessio Besio

Weitere Infos

3. Liga 3. Liga
Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Freiburg Logo SC Freiburg
Verl Logo SC Verl
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Alessio Besio Alessio Besio
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert