Vorübergehend: FCA-Trainer übernimmt dänische Nationalelf

Lars Knudsen übernimmt in der kommenden Länderspielpause das Amt des dänischen Nationaltrainers. Wie der FC Augsburg mitteilt, wird der Standardtrainer der Fuggerstädter für die zwei Heimspiele der Dänen gegen die Schweiz (5. September) und Serbien (8. September) freigestellt, um den erkrankten Interimstrainer Morten Wieghorst zu vertreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Als die Anfrage vom dänischen Verband kam, haben wir nicht lange überlegt, sondern wollten Lars diese interessante Erfahrung und verantwortungsvolle Aufgabe ermöglichen. Daher haben wir ihn für diese Tätigkeit freigegeben. Seine Aufgaben in Augsburg werden in dieser Zeit vom übrigen Trainerteam übernommen“, so FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. Knudsen war bereits bei der Europameisterschaft als Co-Trainer für die Nationalelf seines Heimatlandes tätig.