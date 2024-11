Verratti zurück nach Europa?

Eine Rückkehr nach Europa spielt in den Überlegungen von Marco Verratti durchaus eine Rolle. Laut der ‚Marca‘ zeigt Inter Mailand Interesse am 32-jährigen Mittelfeldspieler, der aktuell bei Al Arabi in Katar unter Vertrag steht und dem Vernehmen nach 30 Millionen Euro netto pro Spielzeit erhält. Der Vertrag des 55-fachen Nationalspielers läuft im Sommer aus, dann wäre er sogar ablösefrei zu haben. Aber auch ein Winterwechsel soll nicht ausgeschlossen sein.

In der ‚L’Équipe‘ öffnete Verratti zudem eine Tür zu seinem Jugendklub Delfino Pescara: „Ich denke, dass ich vor meinem Karriereende wieder für Pescara spielen werde. Das würde ich für meine Freunde und Familie tun. Ich verfolge immer ihre Spiele im Fernsehen.“ Der Verein aus Verrattis Heimatort spielt derzeit in der Serie C, belegt in der Girone B aber den ersten Tabellenplatz und spielt um den Aufstieg.