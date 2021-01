Caicedo vor Wechsel in die Premier League

Moisés Caicedo von Independiente del Valle steht unmittelbar vor dem Wechsel in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Wie FT weiß, sind sich die Seagulls mit dem ecuadorianischen Erstligisten grundsätzlich über einen Transfer einig.

Insgesamt stand Caicedo in 31 Pflichtspielen für Independiente auf dem Rasen, erzielte dabei sechs Treffer und bereitete zwei weitere vor. Aufgrund guter Leistungen in seinem Heimatland wurden zuletzt mehrere Topklubs aufmerksam: Unter anderem RB Leipzig, Manchester United und der AC Mailand zeigten Interesse an einer Verpflichtung des vierfachen Nationalspielers. Den Zuschlag erhält nach FT-Informationen jedoch Brighton.