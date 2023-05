Brentford verlängert mit Pinnock

Der FC Brentford und Innenverteidiger Ethan Pinnock haben ihre Zusammenarbeit verlängert. Wie der Klub offiziell bekanntgibt, hat der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag bis 2027 unterschrieben. Seit seinem Wechsel vom FC Barnsley im Jahr 2019 hat Pinnock 153 Einsätze für die Bees absolviert.

„Das ist eine großartige Nachricht für Brentford. Ich freue mich sehr, dass wir Ethan für weitere vier Jahre an uns binden konnten und ich bin sicher, dass unsere Fans begeistert sind. Er war sehr wichtig für uns. Er ist ein hervorragender Verteidiger in der Luft und am Boden und spielt eine Schlüsselrolle bei unseren Vorstößen“, sagt Cheftrainer Thomas Frank über seinen Verteidiger.

