CR7 will weitere Klubs kaufen

von Tobias Feldhoff
Cristiano Ronaldo will seinen Status als Investor im internationalen Fußball ausbauen. Nach Informationen von Fabrizio Romano plant der 41-jährige Portugiese, nach dem Almería-Coup Anteile weiterer Klubs zu erwerben.

An welchen Stellen Ronaldo sein Geld investieren möchte, ist zur Stunde noch offen. Der Europameister von 2016 wolle die Gelegenheiten abwarten und dann zuschlagen. Gestern erst sicherte sich Ronaldo 25 Prozent der Anteile am spanischen Zweitligisten UD Almería.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
