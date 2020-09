Inter hört sich Angebote für Skriniar an

52' (ET.)

Inter Mailand könnte seinen slowakischen Abwehrspieler Milan Skriniar noch in dieser Transferperiode abgeben. „Sollten wir interessante Angebote für den Spieler erhalten, wird der Klub sie in Erwägung ziehen. Wir und der Vorstand wissen, wie die Situation ist, also sind wir für jede Lösung offen“, sagt Inter-Trainer Antonio Conte im Gespräch mit ‚Sky Italia‘ nach dem 4:3-Sieg seiner Mannschaft gegen den AC Florenz.

Gegen die Fiorentina saß Skriniar, der in der vergangenen Spielzeit 32 Serie A-Spiele für die Nerazzurri bestritt, 90 Minuten lang auf der Bank. Zuletzt wurde der 25-jährige Innenverteidiger mit einem Wechsel zu Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Auch der FC Chelsea soll ein Auge auf Skriniar geworfen haben. Um jeden Preis wollen die Mailänder den 1,88 Meter großen Verteidiger allerdings nicht abgeben. Dem Vernehmen nach fordert Inter eine Ablöse in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro.