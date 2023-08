Bericht: Tottenham lässt Bayern erneut abblitzen

Tottenham Hotspur hat offenbar das aktuelle Angebot des FC Bayern für einen Transfer von Harry Kane abgelehnt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist der gesenkte Daumen von Spurs-Boss Daniel Levy die Reaktion auf die Offerte, die um die 100 Millionen Euro Sockelablöse umfassen soll.

Besagtes Angebot ging am Freitag in London ein. Angeblich versahen es die Bayern mit einer Deadline bis Mitternacht – die später jedoch dementiert wurde. Nun scheint es, als ginge der Poker um Kane weiter. Der 30-jährige Mittelstürmer ist sich mit dem deutschen Rekordmeister längst einig.

Trotzdem lief er am gestrigen Sonntag im Benefizspiel gegen Shakhtar Donetsk (5:1) auf und erzielte gleich vier Tore. Anschließend ging die Tottenham-Ikone nochmal alleine zu den Fans – Bilder, die nach Abschied rochen. Doch dafür braucht es nach wie vor erst eine Einigung der Vereine.

Verwirrende Berichterstattung

Übrigens: Der ‚Focus‘ berichtete zuvor, dass sich Tottenham und Bayern in einem Telefonat auf wesentliche Punkte des Transfers geeinigt hätten. Eine Meldung, der nicht nur ‚Sky‘ schnell widersprach. Denn auch der ‚The Athletic‘-Bericht, eine in der Regel sehr gut informierte Quelle, geht nun in eine völlig andere Richtung.

Update (15:56 Uhr): ‚Sky‘ bestätigt, dass es nach wie vor keine Einigung zwischen den Klubs gibt. Allerdings laufen laut dem deutschen TV-Sender die Verhandlungen weiter. Bayern kämpfe nach wie vor um Kane.