FC Bayern: Gerüchte um Kane-Einigung

Es roch schon sehr nach Abschied, als Harry Kane (30) sich am Sonntag nach dem Benefizspiel gegen Shakhtar Donetsk (5:1) noch einmal allein auf den Weg zu den Tottenham-Fans machte.

Eine Bestätigung war das gewiss nicht, aber die Gerüchte um einen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern wurden weiter befeuert. 100 Millionen Euro plus Boni bieten die Münchner laut ‚Sport1‘ – den Forderungen der Spurs kommt das sehr nah. Nah genug?

Einigung oder nicht?

Das berichtet zumindest der ‚Focus‘: Dem Nachrichtenmagazin zufolge gab es am Wochenende einen intensiven Austausch zwischen Bayern-Führung und Tottenham-Boss Daniel Levy. Angeblich erfolgte bei dem Telefonat sogar eine Einigung in den wesentlichen Punkten.

‚Sky‘ hält wiederum dagegen, weiß nichts von einem Gespräch oder gar einem Agreement: Noch soll keine Entscheidung gefallen sein. Klarheit könnte es aber in Kürze geben. Dem Vernehmen nach will Kane, dass sein Bayern-Transfer vor dem ersten Spieltag gegen den FC Brentford am kommenden Sonntag durch ist – andernfalls will der Torjäger bleiben und in einem Jahr ablösefrei wechseln.