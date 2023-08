HSV: Kommt noch eine Offensiv-Verstärkung aus Frankreich?

Der Hamburger SV könnte für die Offensive noch einen Neuzugang aus Frankreich an Bord holen. Wie FT exklusiv aus Frankreich erfuhr, gehören die Rothosen zum Kreis der interessierten Klubs an Lassine Sinayoko. Der 23-jährige Malier steht in der Ligue 2 bei AJ Auxerre unter Vertrag. Neben den Hamburgern haben auch Rapid Wien, Shakhtar Donetsk und die beiden belgischen Klubs KV Kortrijk und OH Leuven den variabel einsetzbaren Rechtsfuß auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sinayoko, fünffacher malischer Nationalspieler, kann sowohl auf beiden Flügelpositionen als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden. Besonders effektiv vor dem Kasten ist Sinayoko aber in seinen jungen Jahren noch nicht. In 74 Pflichtspielen für Auxerre gelangen dem Angreifer bisher überschaubare fünf Treffer und sieben Assists. In Hamburg wäre er aber aufgrund seiner Polyvalenz eine Kaderergänzung, obwohl die Hanseaten in der Offensive auf sämtlichen Positionen doppelt besetzt sind. An seinen Klub ist Sinayoko noch bis 2025 gebunden.