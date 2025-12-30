Menü Suche
Bochum sackt Millionen-Ablöse ein

von Fabian Ley - Quelle: L’Équipe
Ibrahima Sissoko am Ball @Maxppp

Der VfL Bochum und Ibrahima Sissoko gehen offenbar getrennte Wege. Laut ‚L’Équipe‘ hat sich der Zweitligist mit Ligue 1-Klub FC Nantes auf einen Wechsel des zweikampfstarken Sechsers geeinigt. Als Ablöse fließen dem Bericht zufolge rund zwei Millionen Euro an die Bochumer.

Aktuell weilt der 28-Jährige mit der malischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup. Für den VfL kam Sissoko in der Hinrunde nur auf acht Einsätze, nachdem er sich zu Saisonbeginn eine schwere Schulterverletzung gezogen hatte. Nun geht es offenbar zurück nach Frankreich, wo der vierfache Nationalspieler in seiner Laufbahn schon für Stade Brest und Racing Straßburg am Ball war.

