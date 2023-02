Messi-Zukunft: Nächste Tür öffnet sich

Inter Miami macht keinen Hehl daraus, dass man Lionel Messi mit Kusshand nehmen würde. Und auch beim FC Barcelona hat man den Traum von einer Rückkehr des verlorenen Sohnes noch nicht aufgegeben. Trainer Xavi sagte erst in dieser Woche: „Er ist mein Freund – wir sind in ständigem Kontakt, eine mögliche Rückkehr wird nur von ihm abhängen.“

Paris St. Germain will zwar gerne verlängern. Nach FT-Informationen tendiert der begnadete Linksfuß aber derzeit eher zu einem Abschied aus Paris im Sommer.

Immer konkreter werden in Argentinien die Überlegungen und immer größer die Hoffnungen, Messi zum Karriereende in die Heimat zurückzuholen. Wie ‚UOL Esporte‘ aus Brasilien berichtet, ist aus dem Nachbarland immer häufiger zu hören, dass die Zukunft des 35-Jährigen bei seinem Jugendklub Newell’s Old Boys liegen wird. Der argentinische Ligaverband soll sich angesichts der möglichen Vermarktungsmöglichkeiten bereits die Hände reiben.

Messi kommt im Juni

Messis Kumpel und langjähriger Wegbegleiter Sergio Agüero hatte zuletzt ebenfalls Andeutungen in diese Richtung gemacht. Der 34-Jährige verriet: „Er denkt ernsthaft über die Möglichkeit nach, für Newell’s zu spielen.“

Am 16. Juni – nach Ablauf der Saison in Europa – wird Messi seinem Ex-Klub einen Besuch abstatten. Im Estadio Marcelo Bielsa in Rosario steht dann das Abschiedsspiel von Maxi Rodríguez auf dem Programm. Die Newell’s-Bosse würden La Pulga dann am liebsten direkt dabehalten.

Eine Entscheidung über Messis Zukunft ist indes schon deutlich früher zu erwarten. ‚Le Parisien‘ zufolge wird diese nach dem Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen die Bayern (8. März) fallen.