DFB: Schlotterbeck-Ausfall droht

Julian Nagelsmann muss im anstehenden WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg am Freitag (20:45 Uhr) möglicherweise auf Nico Schlotterbeck (25) verzichten. „Der Fuß ist über Nacht dicker geworden. Es sieht nicht optimal aus. Die Ärzte schauen sich das an. Wir müssen den Verlauf abwarten“, verriet der deutsche Bundestrainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verletzung zog sich der Innenverteidiger am vergangenen Samstag beim 1:1-Unentschieden beim Hamburger SV zu, als er einen Ball klärte und dabei von Jordan Torunarigha (28) mit voller Härte einen Schlag auf den Fuß abbekam. Ein Ausfall des Linksfußes wäre ein herber Verlust. Als mögliche Ersatz-Kandidaten für den Platz neben Jonathan Tah (29) kommen Waldemar Anton (29) und Malick Thiaw (24) infrage.