Senkrechtstarter Huijsen: Bundesliga-Konkurrenz für den BVB

Dean Huijsen (18) weiß bereits, wie man sich möglichst unverfänglich über Transfergerüchte äußert: „Man weiß nie, was passiert“, sagte der junge Innenverteidiger kürzlich über seine Zukunft. Aktuell ist der in den Niederlanden geborene Spanier von Juventus Turin an die AS Rom verliehen und überzeugt dort auf ganzer Linie. Im Sommer kehrt er definitiv zur Alten Dame zurück, bleibt womöglich aber nicht lange.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Turiner, die auf einen Vertrag bis 2028 verweisen können, würden Huijsen gerne zu Geld machen. 30 Millionen Euro aufwärts sollen Juve vorschweben. Als möglicher Abnehmer wurde zuletzt Borussia Dortmund ins Spiel gebracht – bekanntlich eine Top-Adresse für junge Spieler. Gleiches gilt für RB Leipzig. Die Sachsen zeigen laut der Juve-nahen Fachzeitung ‚Tuttosport‘ ebenfalls Interesse am Shootingstar der Serie A.

Lese-Tipp

Was wird aus Angeliño?

Leipzig habe Huijsen in den vergangenen Wochen aufmerksam verfolgt und fleißig Informationen eingeholt – das klassische Vorgehen zur Vorbereitung eines Transfers. Fortgeschritten scheinen die Avancen des Pokalsiegers bislang nicht zu sein. Doch es lässt sich festhalten, dass der BVB in der Bundesliga nicht konkurrenzlos agiert. Der Roma wiederum werden weiterhin nur Außenseiterchancen eingeräumt.