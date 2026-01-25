Besonderer Vertrag: Paderborn bindet Michel

Sven Michel (35) hat noch nicht genug. Der SC Paderborn gibt die Vertragsverlängerung mit dem Angreifer offiziell bekannt. Zudem ist von einem Anschlussvertrag für die Zeit nach seiner aktiven Karriere die Rede. Insgesamt kommt der Linksfuß mittlerweile auf 225 Einsätze für die Ostwestfalen, in denen er 78 Tore schoss und 44 weitere auflegte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Der SCP ist für mich ein ganz besonderer Klub. Was wir gemeinsam durchgemacht haben, welch große Erfolge wir erreicht haben – all das hat mich geprägt. Deshalb ist es umso schöner, dass ich für den SCP weiterhin auf dem Rasen dabei bin. Auch freut mich, dass ich nach meiner aktiven Karriere für den Klub tätig sein darf“, freut sich Michel über die Weiterführung der Zusammenarbeit.