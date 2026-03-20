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Bundesliga

Glatzel nicht im HSV-Kader

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
Glatzel kratzt sich an der Backe @Maxppp
BVB Hamburg

Robert Glatzel ist nicht Teil des Spieltagskaders des Hamburger SV für die morgige Partie bei Borussia Dortmund (18:30 Uhr). Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist dies als weitere Reaktion auf Glatzels unabgesprochenes Interview zu verstehen, in dem er am Dienstag über seine Reservistenrolle klagte.

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Weiter heißt es, dass die Suspendierung des Mittelstürmers nur für die morgige Partie gelte. Anschließend erhalte Glatzel die Chance, sich wieder für den Kader zu empfehlen. Schon gestern hatte der HSV eine Geldstrafe gegen den 32-Jährigen ausgesprochen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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