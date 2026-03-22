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Bundesliga

DFB: Nagelsmann nominiert Stiller nach

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Angelo Stiller jubelt @Maxppp

Anstelle von Aleksandar Pavlovic (21/FC Bayern) wird am morgigen Montag offenbar Angelo Stiller (24) zur deutschen Nationalmannschaft reisen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den Mittelfeldregisseur des VfB Stuttgart für die kommenden Spiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nachnominieren.

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Stiller hat bereits fünf Länderspiele auf dem Buckel und spielt erneut eine gute Saison. Nach Deniz Undav (29), Jamie Leweling (25), Alexander Nübel (29) und Josha Vagnoman (25) ist der Linksfuß nun der fünfte VfB-Profi, auf den Nagelsmann in den kommenden Wochen baut.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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