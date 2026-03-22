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Update Internationale Freundschaftsspiele

DFB: Pavlovic-Anreise abgesagt

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Aleksandar Pavlovic mit schönem Ziegenbart @Maxppp

Aleksandar Pavlovic muss die anstehenden Länderspiele mit dem DFB-Team in der Schweiz und gegen Ghana womöglich absagen. Nachdem der 21-jährige Sechser die gestrige Partie des FC Bayern gegen Union Berlin (4:0) mit Schmerzen am Hüftbeuger verpasst hatte, sagte Vincent Kompany laut der ‚Bild‘: „Wenn es gebraucht wird, werde ich nochmal mit Julian Nagelsmann reden.“

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Update (16:37 Uhr): Der Boulevardzeizung zufolge ist mittlerweile die Entscheidung gefallen, dass Pavlovic am Montag nicht zur Nationalmannschaft anreist. Ob er später zum Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann dazustößt, sei noch offen.

Der Bayern-Trainer weiter: „Es gibt keinen großen Unterschied zwischen dem, was die Nationalmannschaft will und dem, was wir wollen. Sie wollen fitte Spieler bei der WM und wir wollen fitte Spieler für die letzten zwei Monate.“ Heißt wohl: Bloß kein Risiko bei Pavlovic. Eine finale Entscheidung steht aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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