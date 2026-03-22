Bayern-Update zu Musiala

Christoph Freund ist sich sicher, dass Jamal Musiala (23) zeitnah zurück zu alter Stärke findet. „Jamal ist auf einem richtig guten Weg. Es war einfach eine schwierige Verletzung“, wird der Bayern-Sportdirektor von der ‚Bild‘ zitiert, „wir reden viel mit ihm, er ist viel im Austausch mit unserer medizinischen Abteilung und auch mit dem Trainer. Ich glaube, er ist sehr stabil und freut sich jetzt auf die nächsten zwei, drei Monate.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Musiala hatte sich im vergangenen Sommer bei der Klub-WM das Wadenbein gebrochen und kehrte Anfang des Jahres auf den Platz zurück. Zuletzt musste der DFB-Star (40 Länderspiele) einen Rückschlag hinnehmen, weswegen er die kommenden Länderspiele verpassen wird. „Es ist nicht einfach für Jamal gerade, weil er immer wieder kleinere Rückschläge hat“, betont Freund. Ob Musiala am 4. April gegen SC Freiburg wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht klar.