Ito zum HSV?

Der Hamburger SV wirft ein Auge auf Ryotaro Ito (28) von der VV St. Truiden. ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, dass ein HSV-Scout am Sonntag anwesend war, um den offensiven Mittelfeldspieler beim Spiel gegen den KRC Genk (0:1) unter die Lupe zu nehmen. Schon im vergangenen Sommer sollen die Hamburger Kontakt aufgenommen haben.

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Vertraglich gebunden ist Ito nur noch bis zum Saisonende, entsprechend wäre der Japaner (ein Länderspiel) ablösefrei zu haben. Für St. Truiden, aktuell Tabellendritter in Belgien, kommt Ito in dieser Saison auf zwölf Scorerpunkte (sieben Tore, fünf Assists) in 28 Pflichtspielen.