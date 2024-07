BVB-Kandidat vom Markt: Gray wechselt zu Tottenham

Archie Gray kommt bei einer großen Adresse der Premier League unter. Tottenham Hotspur sichert sich für kolportierte 47 Millionen Euro die Dienste des 18-jährigen Mittelfeldspielers, der trotz seines jungen Alters als Stammspieler von Leeds United nach London kommt. In der UK-Metropole erhält er einen Vertrag bis 2030. Die Spurs setzen sich im Poker gegen den Ligarivalen FC Brentford durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gray wurde in den vergangenen Wochen auch bei Borussia Dortmund ins Spiel gebracht, bleibt allerdings auf der Insel. Für das englische Toptalent ist der Wechsel zum Europa League-Teilnehmer mit Champions League-Ambitionen ein großer Karrieresprung. Leeds wiederum spielt auch in der anstehenden Saison in der zweitklassigen Championship.

Lese-Tipp

Kehrtwende perfekt: BVB-Flirt Gray vor Spurs-Wechsel

In der abgelaufenen Saison war der englische U21-Nationalspieler bei den Peacocks gesetzt. 52 Pflichtspiel-Einsätze stehen für Gray wettbewerbsübergreifend zu Buche. Im Gegenzug wechselt derweil Joe Rodon, der bereits von Tottenham an Leeds verliehen war, fest zum Zweitligisten.