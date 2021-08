Östigard zu Stoke

Brighton & Hove Albion verleiht Leo Östigard erneut. Der ehemalige St. Pauli-Profi wird die kommende Spielzeit bei Stoke City verbringen. Zuvor verlängern die Seagulls den Vertrag des 21-jährigen Norwegers bis 2023.

