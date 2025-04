Nach brutalem Angriff: Burgstaller gibt Comeback

Guido Burgstaller ist knappe vier Monate nach seinem erlittenen Schädelbruch wieder für Rapid Wien aufgelaufen. Der ehemalige Schalke-Stürmer, der Mitte Dezember in Wien bei einem Disco-Besuch angegriffen und dabei schwer verletzt wurde, kam am Donnerstagabend im Conference-League-Viertelfinale gegen Djurgardens IF (1:0) zu einem Kurzeinsatz.

„Es war natürlich schön. Ich habe von allen Seiten Glückwünsche bekommen […]. Aber viel wichtiger ist, dass wir gewonnen haben“, so der 35-Jährige nach Spielende gegenüber ‚Canal+‘. Noch Anfang des Jahres stand ein vorzeitiges Karriereende des 26-maligen österreichischen Nationalspielers im Raum. Burgstallers Vertrag bei Rapid läuft noch bis zum Saisonende.