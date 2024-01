Freiburg: Streich fordert Transferoffensive

Christian Streich wünscht sich, dass der SC Freiburg im Winter auf dem Transfermarkt zuschlägt. „Ich hoffe, dass bald etwas passiert. Es ist zu dünn, die Trainingsgruppe ist zu klein“, sagte der Freiburg-Coach im Anschluss an das gestrige öffentliche Training.

„Aber das ist schon die ganze Vorrunde so, weil wie viel Verletzungspech und viele Kranke hatten“, so Streich. Eine heiße Spur führt aktuell zu Mittelfeldakteur Toma Basic (27/Lazio Rom). Nicht ausgeschlossen, dass die Freiburger für eine Sofortverstärkung tief in die Tasche greifen.