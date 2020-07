Wolfsburg: Stefaniak-Leihe vor dem Abbruch?

Marvin Stefaniaks auf zwei Jahre angelegte Leihe bei Greuther Fürth könnte nach einer durchwachsenen Premieren-Saison bereits abgebrochen werden. Dass der 25-Jährige vorzzeitig zum VfL Wolfsburg zurückkehrt, schließt Sportdirektor Marcel Schäfer im ‚Sportbuzzer‘ jedoch aus: „Nein, natürlich ist er noch unser Spieler, wir versuchen da auch zu unterstützen.“

Für die Kleeblätter kam Stefaniak in 19 Pflichtspieleinsätzen nur einmal über die vollen 90 Minuten zum Einsatz und stand an den letzten vier Spieltagen nicht mehr im Mannschaftskader. „Wir haben uns alle insgesamt mehr versprochen und erhofft. Bei uns hat das leider nicht reingepasst“, sagt Fürths Sportchef Rachid Azzouzi gegenüber dem Podcast ‚Fürther Flachpass‘ und bestätigt, dass die Klubs an einer „vernünftigen Lösung für alle drei Seiten“ arbeiten.