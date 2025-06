Kurioses Wechselspiel: Bleibt Guilavogui doch auf St. Pauli?

Der FC St. Pauli hat die Hoffnung auf einen Verbleib von Morgan Guilavogui noch nicht aufgegeben. Obwohl die Kiezkicker erst heute mitteilten, dass der RC Lens von der Rückkaufklausel für den Flügelspieler Gebrauch macht, arbeitet der Bundesligist laut ‚Bild‘ jetzt daran, den 27-Jährigen wieder nach Hamburg zu lotsen.

St. Pauli hatte den Franzosen nach einer starken Saison für drei Millionen Euro per Kaufoption verpflichtet, ehe Lens von der Rückkaufklausel in Höhe von 4,5 Millionen Gebrauch machte. Jetzt müssten die Norddeutschen deutlich tiefer in die Tasche greifen, um Guilavogui doch am Millerntor zu behalten. Dem Boulevardblatt zufolge ist Lens für Verhandlungen offen, zudem rechnet sich St. Pauli gute Chancen aus.