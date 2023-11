Wegen Bayern-Interesse: Arsenals Plan mit Tomiyasu

Der FC Arsenal möchte dem FC Bayern im Weben um Takehiro Tomiyasu (25) zuvorkommen. Die Gunners wollen den flexiblen Verteidiger mit einem langfristigen Arbeitspapier ausstatten, berichtet der ‚Telegraph‘. Der laufende Kontrakt ist bis 2025 datiert.

Tomiyasu, der auch in der Abwehr-Zentrale agieren kann, befindet sich im Visier der Bayern, die im Winter gerne im Defensivbereich nachrüsten würden. Arsenal möchte dem Vorhaben allerdings schnell einen Riegel vorschieben.

2021 hatten die Londoner rund 19 Millionen Euro für den Japaner an den FC Bologna überwiesen. Weil Tomiyasu seit seiner Ankunft häufig von Verletzungen geplagt wird, wurde er von Trainer Mikel Arteta in der laufenden Spielzeit zum Rotationsspieler degradiert. Zuletzt fand sich der 37-fache Nationalspieler allerdings zweimal in Folge in der Anfangsformation wieder – möglicherweise auch als Anerkennung der Verantwortlichen zu verstehen.