Monaco: Camara vor 20-Millionen-Abflug

Mohamed Camara (24) steht kurz vor einem Wechsel von der AS Monaco zu Al Sadd. Die Monegassen haben sich mit dem katarischen Erstligisten laut Fabrizio Romano auf eine Ablöse in Höhe von 16,5 Millionen Euro plus 3,5 Millionen an möglichen Bonuszahlungen geeinigt. Zusätzlich sichert sich Monaco eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

Das Arbeitspapier von Camara, der vor zwei Jahren für 15 Millionen von RB Salzburg nach Monaco gewechselt war, ist noch bis 2027 gültig. In der Ligue 1 hätte auf den Malier derweil noch eine Vier-Spiele-Sperre gewartet, da er im letzten Ligue-1-Match der abgelaufenen Saison ein Logo gegen Homophobie mit weißem Tape überklebt hatte.