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Weltmeisterschaft

Bitterer Ausfall bei Frankreich

von Dominik Sandler - Quelle: RMC Sport
Aurélien Tchouaméni für Frankreich @Maxppp
Paraguay Frankreich

Die französische Nationalmannschaft muss ohne Aurélien Tchouaméni ins Achtelfinale gehen. Laut ‚RMC Sport‘ verspürte der zentrale Mittelfeldspieler beim Training am Freitag Schmerzen im Oberschenkel und werde voraussichtlich vier Tage ausfallen. Die Partie gegen Paraguay am heutigen Samstag (23 Uhr) kommt deshalb zu früh.

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Der Vizekapitän der Équipe Tricolore stand bislang bei drei von vier Partien in der Startelf und lieferte gegen Norwegen (4:1) einen Assist. Gegen den Irak (3:0) wurde Tchouaméni vom Ex-Gladbacher Manu Koné (25) vertreten. Er wird auch gegen Paraguay in der Startelf erwartet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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