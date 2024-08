BVB: Kehl über nahenden Füllkrug-Transfer

Sebastian Kehl hat sich zum bevorstehenden Wechsel von Mittelstürmer Niclas Füllkrug (31) zu West Ham geäußert. „Die Ereignisse in den letzten Tagen haben sich so ein bisschen überschlagen“, so der Sportdirektor von Borussia Dortmund gegenüber ‚Sky‘, „das war ehrlich gesagt nicht unsere Intention, das Thema Niclas Füllkrug nochmal so in Gang zu bringen.“

„Das“, führt Kehl aus, „hat sich in den letzten zwei Tagen aber sehr schnell entwickelt, auch durch viele Gespräche, die wir natürlich mit dem Spieler dann geführt haben.“ Nun werde man sehen, „was heute und morgen passiert“. Der aktuell freigestellte Füllkrug wird sich dem Medizincheck in London unterziehen und im Anschluss einen zunächst bis 2027 gültigen Vertrag unterschreiben. Dortmund kassiert eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro. Daneben steht mit Youssoufa Moukoko (19) ein weiterer BVB-Stürmer vor dem Absprung.