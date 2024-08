Einigung: Moukoko legt sich auf neuen Klub fest

Youssoufa Moukoko steht vor einem Transfer nach Frankreich. Nach Informationen von Fabrizio Romano hat sich der 19-jährige Mittelstürmer von Borussia Dortmund für das Angebot von Olympique Marseille entschieden. Eine Einigung wurde dem Branchenkenner zufolge schon erzielt.

Neben Marseille buhlten auch die spanischen Vereine Betis Sevilla, FC Girona, FC Villarreal und Real Sociedad um Moukokos Zusage. In England zeigte der FC Southampton Interesse. Den Zuschlag erhält nun aber wohl der Ligue 1-Vertreter. Mit dem BVB besteht noch keine Übereinkunft, könnte aber sehr zeitnah erfolgen. Im Raum steht eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

Moukokos Abschied zeichnete sich in den vergangenen Tagen überdeutlich ab. Berater Patrick Williams kritisierte die Verantwortlichen der Borussia in aller Öffentlichkeit und artikulierte dabei einen klaren Wechselwunsch seines Klienten. Das Tischtuch war seitdem zerschnitten, eine Trennung die logische Folge. So verlassen den Revierklub gleich zwei Stürmer innerhalb kürzester Zeit. Niclas Füllkrug (31) steht bekanntlich vor dem Transfer zu West Ham United.