Angebot eingereicht: Lässt Dortmund Sturm-Juwel Rijkhoff ziehen?

Ajax Amsterdam würde Julian Rijkhoff gerne wieder in den eigenen Reihen begrüßen und legt einen Zahn zu. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, arbeiten die Niederländer an einer Rückkehr des 18-jährigen Mittelstürmers, der vertraglich noch bis 2026 an Borussia Dortmund gebunden ist. Der Borussia soll bereits eine Offerte vorliegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von einer Million Euro ist die Rede. Auch Bonuszahlungen sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung biete Ajax dem BVB an. Ob dies ausreichend Argumente sind, um Rijkhoff aus Dortmund loszueisen, bleibt zunächst offen. Zudem soll der FC Barcelona die Fühler ausgestreckt haben.

Lese-Tipp

Kehrtwende bei Henderson: Korb für Juve & Ajax?

Vor zwei Jahren hatte der Bundesligist das Sturm-Juwel preiswert vom Cruyff-Klub verpflichtet. Für Schwarz-Gelb kam Rijkhoff bislang noch nicht für die Profis zum Einsatz, auch nicht für die Zweitvertretung. Bei den Junioren hingegen zeigt der Niederländer starke Leistungen und lässt sein Potenzial durchblicken: In 39 U19-Bundesliga-Einsätzen verbucht der Youngster 48 Scorerpunkte (37 Treffer, neun Assists).