Barça dachte auch an Douglas Costa

Zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin hätte es im Winter zu einem Tauschgeschäft kommen können. Der ‚Sport ‘zufolge hatte Barça der Alten Dame Ivan Rakitic angeboten, wenn Douglas Costa im Gegenzug in die katalanische Hauptstadt gewechselt wäre. Die Blaugrana waren auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz für Ousmane Dembélé (22), der seit Dezember an einer Oberschenkelverletzung laboriert. Eine baldige Rückkehr ist nicht in Sicht.

Blessuren warfen auch Douglas Costa in der Vergangenheit zurück. Dennoch weiß der quirlige Flügelstürmer mit guten Leistungen zu überzeugen. Vertraglich ist der 29-Jährige noch bis 2022 an den italienischen Serienmeister gebunden. Rakitic hingegen wird seit geraumer Zeit mit einem Abschied aus Barcelona in Verbindung gebracht. Ein Wechsel im Sommer scheint unvermeidlich. Neben Juve bekunden auch Atlético Madrid, Paris St. Germain und der FC Sevilla Interesse am 32-jährigen Mittelfeldstrategen. Der Vertrag des 32-Jährigen bei Barça läuft 2021 aus.