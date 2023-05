BVB: Verletzungssorgen um Bellingham

Jude Bellingham verpasst womöglich das wichtige Auswärtsspiel beim FC Augsburg am kommenden Sonntag (17:30 Uhr). Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, nahm der Mittelfeldspieler weder am gestrigen Mittwoch noch am heutigen Donnerstag am Mannschaftstraining von Borussia Dortmund teil. Beim 5:2-Sieg über Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende hatte der 19-Jährige einen Schlag aufs Knie abbekommen.

Schon am Montag blieb Bellingham dem BVB-Training fern, am Dienstag absolvierte der Engländer ein individuelles Training zur Belastungssteuerung. Gut möglich also, dass Bellingham der Borussia im Titelendspurt fehlt. Zwei Tage bleiben dem Leistungsträger noch, sich rechtzeitig für die Partie gegen den FCA fit zu melden.

