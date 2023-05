BVB: Njinmah-Poker nimmt Fahrt auf

In 30 Auftritten für die Zweitvertretung von Borussia Dortmund war Offensivspieler Justin Njinmah an 16 Treffern direkt beteiligt (elf Tore, fünf Vorlagen). Noch ist offen, ob der 22-Jährige auch in der kommenden Spielzeit für die Schwarz-Gelben auf Torejagd gehen oder zu Werder Bremen zurückkehren wird.

„Wir würden Justin gerne halten“, sagte Ingo Preuß, Manager der Dortmunder Drittliga-Mannschaft, Mitte April gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘. Es heißt, der BVB könne den Rechtsfuß für eine hohe sechsstellige Summe dauerhaft im Ruhrgebiet halten. Dass die Kaufoption für den Nachwuchsprofi bislang nicht gezogen wurde, liegt laut der ‚DeichStube‘ daran, dass die Verhandlungen zwischen Spielerseite und Verein andauern.

Njinmah könne sich zwar einen Verbleib in Dortmund vorstellen, wolle hierfür jedoch auch eine „klare Perspektive“ im Profikader des derzeitigen Bundesliga-Zweiten aufgezeigt bekommen. Aber auch die Bremer haben ihre Pläne mit dem Torjäger. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Clemens Fritz, Leiter des Lizenzbereichs bei den Grün-Weißen: „Justin hat sich super entwickelt. Dass er in der kommenden Saison zu Werders Profikader zählt, spielt in unseren Gedanken durchaus eine Rolle.“

Der Boulevardzeitung zufolge wurden in der vergangenen Woche mehrere Gespräche über die Zukunft des gebürtigen Hamburgers geführt. Zum einen haben sich Njinmahs Berater mit Preuß unterhalten, zum anderen traf sich Werders Sportchef Frank Baumann mit Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

Noch haben sich die Borussen nicht bei den Verantwortlichen der Bremer gemeldet, um von der Kaufoption Gebrauch zu machen. „Dortmund hat eine Option“, konstatiert Fritz und fügt an: „Alles Weitere ist aber noch offen.“ Wie es für Njinmah nach der Saison weitergeht, ist Stand jetzt also noch völlig offen.