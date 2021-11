Werder: Baumann stärkt Anfang den Rücken

Frank Baumann weist die Kritik an Werder-Coach Markus Anfang zurück. „Markus macht eine gute Arbeit“, lässt der Sportchef in einem Interview mit der ‚DeichStube‘ verlauten. Trotz des Erfolgs in Nürnberg (2:1) rangieren die Bremer lediglich auf dem achten Platz der zweiten Liga und erfüllen die Erwartungen an der Weser nach dem Bundesliga-Abstieg nur bedingt.

„Es gab einige Widrigkeiten in dieser Saison, erst die komplizierte Transferphase, dann der Ausfall wichtiger Spieler“, erläutert Baumann, „er geht nach dem Leistungsprinzip und hat auch schwierige Entscheidungen nach innen und außen kommunikativ gut gehändelt. Alle Zahlen und Daten zu den Spielen – zum Beispiel Torchancen oder zugelassene Torchancen – zeigen, dass wir zu wenig Punkte haben.“