Sinani verlässt St. Pauli

Der FC St. Pauli geht den Gang in die 2. Bundesliga ohne Danel Sinani. Wie die Kizekicker mitteilen, wird der Vertrag mit dem Luxemburger nicht verlängert. In der abgelaufenen Saison erzielte der 29-Jährige fünf Treffer und war damit der beste Torschütze beim Absteiger.

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„Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, gekämpft, gefeiert und Momente geschaffen, die ich niemals vergessen werde. Für all das bin ich von Herzen dankbar. Ich bin einfach nur glücklich, Teil dieser Familie sein zu dürfen“, so der Linksfuß. Der Mitteilung ist zu entnehmen, dass Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit keine Einigung gebracht hätten.